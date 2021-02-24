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/ Пульмонологія

На Закарпатті виявили нові симптоми COVID-19: мутація викликала діарею і глухоту

6.6т
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У Закарпатській області медики заявили про зміну перебігу коронавірусної інфекції і назвали нові її симптоми, які раніше не спостерігалися в пацієнтів із COVID-19.

Йдеться саме про мутацію коронавірусу. Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації Анатолій Пшеничний, передає "Укрінформ".

"Медики говорять про мутацію вірусу, зокрема, називають нехарактерні симптоми – це блювота, діарея та глухота. Якщо раніше йшлося про втрату нюху та смаку, то зараз COVID-19 проявляється по-іншому. Раніше в одиниць фіксувалися такі прояви, як блювота, діарея, а зараз це стало відбуватися частіше", – сказав він.

Медики на Закарпатті виявили нові симптоми COVID-19 у пацієнтів
Медики на Закарпатті виявили нові симптоми COVID-19 у пацієнтів

За словами медиків, інфіковані коронавірусом пацієнти частіше стали скаржитися на порушення слуху, зокрема, приглухуватість.

Крім цього, заявив Пшеничний, пройшла не тільки мутація вірусу, а і його адаптація до лікування. Тому, зі слів медиків, нині в лікарнях багато важких пацієнтів. Також медики відзначають інший перебіг процесу хвороби, викликаної мутованим коронавірусом.

"Раніше до групи ризику відносили людей 60+, то зараз статистика коронавірусу омолодилася. До групи ризику тепер входять люди із категорії після 55 років", – додав Пшеничний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вчені дійшли висновку, що коронавірус може мутувати швидше в людей, які мають ослаблений імунітет.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Місце
Україна Ужгород
Теги
хвороба медики вірус
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