На відео детально показали, як виглядають пошкоджені COVID-19 легені
В мережі оприлюднили ролик, на якому показано, як виглядають всередині легені пацієнтів з коронавірусом.
Відео 3D-моделі опублікувало видання DW на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).
Зазначається, що рентген-діагностика 3D дозволяє ефективніше лікувати пацієнтів з COVID-19.
Метод дозволяє побачити навіть найдрібніші пошкодження у легенях, зокрема забиті судини і згустки крові.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, як коронавірус вражає легені. За словами лікарки-патологоанатома зі Львова Аліни Колесник, орган стає нездатним виконувати свою функцію, а коли намагається врятуватися, то починає знищувати сам себе.