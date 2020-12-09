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/ Пульмонологія

На відео детально показали, як виглядають пошкоджені COVID-19 легені

6.1т
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В мережі оприлюднили ролик, на якому показано, як виглядають всередині легені пацієнтів з коронавірусом.

Відео 3D-моделі опублікувало видання DW на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Як виглядають пошкоджені коронавірус легкі всередині.
Як виглядають пошкоджені коронавірусом легені всередині.

Зазначається, що рентген-діагностика 3D дозволяє ефективніше лікувати пацієнтів з COVID-19.

3D-модель пошкоджених коронавірусів легких.
3D-модель пошкоджених коронавірусом легенів.

Метод дозволяє побачити навіть найдрібніші пошкодження у легенях, зокрема забиті судини і згустки крові.

Метод дозволяє побачити навіть найдрібніші пошкодження.
Метод дозволяє побачити навіть найдрібніші пошкодження.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як коронавірус вражає легені. За словами лікарки-патологоанатома зі Львова Аліни Колесник, орган стає нездатним виконувати свою функцію, а коли намагається врятуватися, то починає знищувати сам себе.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
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