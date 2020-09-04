На скільки українцям вистачить тестів на COVID-19: у МОЗ назвали цифри

На сьогодні у вірусологічних лабораторіях України є запас тестів для діагностики коронавірусної інфекції, яких вистачить на 1,5-2 місяці.

Про це під час брифінгу 4 вересня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, за останню добу українські лабораторії провели 49 785 тестувань, із яких 25 483 дослідження методом ПЛР, що стало рекордною кількістю, а також 24 302 методом ІФА.

Україна має запас тестів на COVID-19

"Ми робили 200 тестів на добу, коли я очолив міністерство. Сьогодні робимо більше ніж 25 тисяч. Маємо на 1,5-2 місяці постійний запас у лабораторіях, які розташовані по всій країні", – сказав глава МОЗ.

Також він додав, що станом на 2 вересня в закладах охорони здоров’я України, які надають допомогу хворим на коронавірус, є 26 тисяч ліжок.

"Водночас у нас є резерв, у якому перебувають 213 лікарень, де ще більше ніж 9000 ліжок, і загальна їхня кількість по країні становить понад 35 тисяч", – запевнив Степанов.

Міністр підкреслив, що така ситуація з тестами й ліжками спостерігається через ріст захворюваності на COVID-19 серед українців. Лікарні до цього готові, однак якщо так продовжуватиметься й далі, українська система охорони здоров’я може зіштовхнутися не з відсутністю матеріального забезпечення, а з нестачею медичного персоналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 4 вересня, в Україні офіційно підтверджено 130 951 випадок коронавірусної інфекції. З них 2723 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту хворих. Від COVID-19 у країні померла 2761 особа, а 60 613 пацієнтів повністю побороли хворобу.