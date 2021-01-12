На Львівщині заявили про поширення коронавірусу-мутанта

У Львівській області циркулює один із мутованих типів коронавірусу – генетичний варіант В1.1 китайського походження.

Про це на брифінгу облдержадміністрації 12 січня повідомила головна епідеміологиня області Наталія Тімко. Її слова цитує "Суспільне".

Насамперед медикиня зазначила, що Львівський лабораторний центр самостійно не визначає тип COVID-19 під час тестування. Але позитивні зразки періодично відправляють у лабораторію Центру громадського здоров'я (ЦГЗ).

"Вони цей матеріал обробляють для проведення секвенування. Коронавірус типу В1.1 є китайського походження. Типи зразків далі скеровуються", – пояснила Тімко.

На Львівщині циркулює один із мутантів COVID-19

Вона додала, що нині на Львівщині зменшилася кількість людей, які звертаються до лікарів із симптомами коронавірусної інфекції. Це, ймовірно, пов’язано зі святковим періодом. Водночас такі особи можуть переносити вірус.

"Якщо до вас звертається пацієнт із будь-якою ознакою ГРВІ, скеруйте його на дослідження ПЛР. Коли буде позитивний результат, контактні з ними людьми мають перебувати 14 днів вдома", – закликала епідеміологиня.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, в Україні поширюються п'ять різновидів коронавірусу:

В1 – численна група вірусів, які циркулюють на території Європи і походять з Італії;

В1.1 – віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);

В1.1.1 – циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великобританії;

В1.5 – численна група вірусів, які циркулюють на території Європи і походять з Іспанії;

В2 – віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на шести континентах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що 19-21 січня Україна направить перші зразки для перевірки на наявність "британського" штаму COVID-19. Їх доставлять у визначену ВООЗ лабораторію.