На Львівщині 11-річна дівчинка-спортсменка раптово померла від пневмонії

У лікарні у Львівській області 15 лютого від двостороннього запалення легенів померла 11-річна дівчинка.

Як пише ZAXID.NET, Вероніці Гащак стало зле в кареті швидкої допомоги, коли дитину везли із Судової Вишні в медичний центр ОХМАТДИТ. Дівчинку довелося екстрено завести в Городоцьку районну лікарню, де вона померла в реанімації.

У школі про ученицю шостого класу відгукуються позитивно. За словами знайомих, дівчинка займалася спортом, стан її здоров'я був хорошим.

"Вероніка з благополучної сім'ї. Вона була прекрасною дитиною, зразковою і світлою дівчинкою. Вона ніколи не хворіла і взагалі була спортсменкою", – розповіла завучка школи Марія Приймак.

Лікарі із Судової Вишні заявили, що батьки дитини звернулися по медичну допомогу, і дівчинці відразу поставили діагноз пневмонія. Експрес-тест на коронавірус був негативним.

"У дівчинки було кровохаркання, загальна слабкість. Рентгенологічно було видно, що у неї двостороння пневмонія", – заявив головний лікар Судовішнянського центру первинної медико-санітарної допомоги Юрій Макаруха.

У Городоцькій лікарні дитині близько години проводили різні реанімаційні заходи, але врятувати маленьку пацієнтку не вдалося.

Якого походження пневмонія була у дівчинки, повинні встановити патологоанатоми.

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Вероніка Гащак Facebook / Твіржанський Ззсо

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Херсонській області в пологовому будинку загинула жінка і новонароджена дівчинка. Причетні до трагедії медики залишилися безкарними і продовжили приймати пацієнтів.