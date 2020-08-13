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/ Пульмонологія

На ймовірність захворіти на COVID-19 впливає резус-фактор – учені

9.4т
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Учені з'ясували, що резус-фактор може впливати на стійкість до коронавірусу. Зокрема, частіше хворіють люди з негативним резус-фактором.

До такого висновку прийшли фахівці з Іспанії і Бразилії, провівши дослідження, яке опубліковано на порталі medRxiv. Вивчивши фактори, що викликають швидке поширення коронавірусу в 126 країнах, учені виявили , що зростання числа заражень по експоненті був характерний для держав, де проживає найбільша кількість людей з негативним резус-фактором.

До них відносяться Австралія, Австрія, Бразилія, Нова Зеландія, Іспанія, Великобританія, Швейцарія і США. У цих країнах був відзначений "вибуховий" характер поширення COVID-19.

На ймовірність захворіти на COVID-19 впливає резус-фактор – учені

На ймовірність захворіти на COVID-19 впливає резус-фактор – учені

Крім того, наголошується в дослідженні, для людей всіх груп крові з негативним резус-фактором характерно більш швидке зараження коронавірусом. Також у них вищиц ризик розвитку серцево-судинних, респіраторних та інших захворювань, що може ускладнити перебіг захворювання.

Як писав OBOZREVATEL, український імунолог Олег Назар заявив, що колективний імунітет від коронавірусу у людства сформується через 3-5 років, а не за рік-півтора, як повідомлялося раніше.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Тема
Коронавірус
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