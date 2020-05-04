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/ Пульмонологія

На черзі люди: в Італії успішно протестували вакцину проти COVID-19

2.3т
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В Італії заявили про розробку дієвої генетичної вакцини проти коронавірусу, яку почнуть тестувати на людях вже з липня цього року.

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Перші вдалі експерименти провели на гризунах у вірусологічній лабораторії інституту Спалланцані. Про це повідомляє La repubblica.

"Антитіла, що виробляються на мишах, працюють. Це самий просунутий рівень, досягнутий досі під час тестів із варіантом вакцини, розробленої в Італії", – заявили вчені.

На черзі люди: в Італії успішно протестували вакцину проти COVID-19

"На відміну від традиційних, генетичні вакцини не використовують неактивний мікроорганізм або його частину, а ген, що кодує антиген мікроорганізму, який ви хочете нейтралізувати. У цьому випадку буде використовуватися ген, який, потрапивши в клітини, індукує вироблення білка, що, зі свого боку, стимулює імунну відповідь проти коронавірусу", – пояснив директор охорони здоров'я Італії Франческо Вай.

Зазначається, що для тестування нової розробки в одній із лікарень країни створять спеціальну зону, де будуть вводити вакцину здоровим людям, виконуючи всі заходи безпеки.

Відбір перших добровольців, яких має бути приблизно 50, почнеться вже в травні. На дослідження ж вакцини від COVID-19 інституту виділили 5 мільйонів євро. За словами Вайя, якщо перші випробування на людях дадуть позитивний результат, вчені зможуть розтиражувати препарат у 2021 році для вакцинації великої кількості населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США випробують 14 вакцин від коронавірусу COVID-19 в рамках проєкту "Операція надзвукова швидкість".

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Італія
Тег
вірус
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