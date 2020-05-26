Мутації COVID-19: учені зробили несподіване відкриття

Одна з виявлених раніше мутацій у SARS-CoV-2, який викликає захворюваність новим COVID-19, ніяк не посилює передавання цієї інфекції або її смертоносність.

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Такого висновку дійшли вчені з Університетського коледжу Лондона у Великобританії, заявивши, що їхнє дослідження розкриває правду про вдавану небезпеку коронавірусів-мутантів. Наукова стаття опублікована на bioRxiv.

Під час експерименту молекулярні біологи взялися за аналіз вірусних геномів 15 тисяч хворих із 75 країн світу. Вони визначили 6822 мутації, підкресливши, що 273 із них виникали неодноразово.

Мутація робить коронавірус менш небезпечним – учені

Крім цього, дослідники виявили 31 мутацію, кожна з яких виникла щонайменше десять разів за час пандемії в різних лініях вірусів.

Далі вчені зробили модель еволюційного дерева, щоб з'ясувати, чи стає певна мутація частішою в цій галузі дерева. Іншими словами, чи дає вона перевагу SARS-CoV-2 до розмноження, покращуючи водночас його здатність до поширення й зараження.

У результаті не було знайдено ніяких доказів того, що якась із поширених мутацій робить коронавірус більш небезпечним. Замість цього вчені виявили, що деякі з мутацій мають нейтральні характеристики, тобто не дають жодного ефекту, тоді як більшість змін у геномі навіть є шкідливими для самого вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені Тартуського університету вивчили геноми послідовності COVID-19 у шести пацієнтів і виявили дві унікальні мутації коронавірусу.