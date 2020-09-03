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/ Пульмонологія

МОЗ пояснило, як відбувається ізоляція студента у разі симптомів COVID-19

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У разі виявлення симптомів коронавірусної інфекції у студента насамперед варто звернутися до його сімейного лікаря. Він має вирішувати, чи варто відправляти хворого на ізоляцію.

Алгоритм дій у такому випадку нагадав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, спершу в студента на основі наявних симптомів і тестування мають підтвердити діагноз COVID-19. Далі ж потрібно встановити всіх, із ким він контактував, і призначити йому відповідне лікування – у медустанові чи на ізоляції вдома.

Студент із COVID-19, як і всі хворі, підлягає обов’язковій ізоляції

Студент із COVID-19, як і всі хворі, підлягає обов’язковій ізоляції

Міністр підкреслив, що якщо йдеться про гуртожиток, то самоізоляції підлягає не тільки заражений студент, а й ті, хто проживають разом із ним в одній кімнаті.

"Але це рішення ухвалює сімейний лікар після спільного розслідування з епідеміологами й встановлення всього кола контактних осіб хворого", – пояснив глава МОЗ.

Степанов додав, що частіше самоізоляція відбувається безпосередньо в гуртожитку. Якщо ж зараження коронавірусом підтверджено у великої кількості студентів, то гуртожиток переводять на режим обсервації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров’я України розкрили алгоритм дій у разі виявлення симптомів COVID-19 у дитини в школі.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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