МОЗ нагадало українцям ключові симптоми коронавірусу

Самоізоляція й звернення до лікаря за перших же симптомів коронавірусної хвороби допоможуть українцям вчасно не лише отримати необхідну меддопомогу, але й вберегти інших від можливого зараження.

Про ознаки інфікування COVID-19 нагадала під час брифінгу 19 жовтня заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За її словами, людині обов’язково необхідно залишатися вдома, якщо вона відчуває такі симптоми:

кашель;

нежить;

гарячка;

нудота;

головний біль;

слабкість;

розлади шлунково-кишкового тракту;

втрата смаку чи нюху.

Українцям нагадали симптоми, які свідчать про зараження COVID-19

"Якщо захворіли, почуваєтеся гірше, ніж зазвичай – залишайтеся вдома. І обов’язково зателефонуйте лікарю... Просимо пацієнтів розуміння в цьому сенсі: довіряйте лікарю! На жаль, симптоматика захворювання так, що ми мусимо організовувати контакт сімейного лікаря і пацієнта дистанційно. Коли він зрозуміє про погіршення ситуації, тоді прийде і відвідає хворого", – зазначила Микичак.

Заступниця міністра підкреслила, що чим менше людина контактуватиме із вірусом, тим більше шансів, що ця хвороба протікатиме у неї в легкій формі.

Тому вона закликала українців дотримуватися елементарних правил особистої інфекційної безпеки, а також рекомендацій МОЗ, порад науковців і лікарів, які стоять на передовій боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслив, що лікування від COVID-19 в Україні повністю фінансується державою. А якщо в державній лікарні вимагають заплатити за це, він порадив звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я 16-77.