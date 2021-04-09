МОЗ дозволило використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19

Кабінет міністрів дозволив використовувати технічний кисень для підтримки пацієнтів із COVID-19 за умови відповідності його показників медичному.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що в країні збільшилася кількість госпіталізацій і скоро в регіонах можуть виникнути проблеми із забезпеченням ліжок киснем.

"Не чекаючи колапсу, уряд йде на вимушений захід і готовий тимчасово використовувати кисень технічний за умови відповідності його критеріям кисню медичного, які будуть підтверджені лабораторно", – сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що показники технічного кисню повинні бути підтверджені відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості.

"Закуповувати і постачати технічний кисень в установи лікування можна буде виключно після медичних досліджень, які підтвердять, що він повністю відповідає всім критеріям кисню медичного", – акцентував Степанов.

Постачати технічний кисень в лікувально-профілактичні заклади будуть ліцензіати з оптової торгівлі медичними газами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 8 квітня, госпіталізували 4936 осіб із діагнозом коронавірус. Найгірша ситуація із заповненою лікарень спостерігається в Києві і області.

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