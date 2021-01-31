Молодь не відстає: хто в Україні частіше заражається COVID-19. Інфографіка
В Україні молоді люди у 20-29-річному віці частіше хворіють на коронавірус, аніж ті, яким за 70. Водночас найменше вірус вражає дітей до 9 років.
Про це свідчать дані офіційної статистики. Їх OBOZREVATEL надали в Апараті Ради національної безпеки й оборони (РНБО).
Згідно з цими даними, найчастіше COVID-19 заражалися 50-59-річні українці, трохи менше від них – громадяни у віці 40-49 і 30-39 років.
Зокрема, віковий розподіл осіб, які захворіли на коронавірусну інфекцію, в Україні становить:
0-9 років – 1,7%;
10-19 років – 3,9%;
70+ років – 9,2%;
20-29 років – 9,9%;
60-69 років – 17,5%;
30-39 років – 17,8%;
40-49 років – 18,6%;
50-59 років – 21,4%.
Нагадаємо, що за минулу добу в Україні майже 2000 хворих із COVID-19 потрапили до лікарень, загалом було виявлено 3177 нових інфікувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головлікарка Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла про те, як коронавірус в Україні вражає молодих людей.