Moderna заявила про 100% ефективності вакцини проти важкої форми COVID-19

Фармацевтична компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини проти COVID-19 склала 94,1%, а проти важкої форми хвороби взагалі 100%.

Moderna заявила про високу ефективність своєї вакцини проти коронавірусу

Такі висновки були зроблені за підсумками третьої фази випробувань, повідомили на офіційному сайті корпорації. Тепер препарат готують до реєстрації. Зазначається, що в дослідженні брали участь 30 000 осіб у США, з яких 196 захворіли на коронавірус (30 випадків були важкими).

За словами розробників, інфікувалися 185 громадян, які отримали плацебо, і 11, яким було введено вакцину. Це дало підстави вважати, що вона ефективна на 94,1%.

Що стосується 30 важких випадків, то всі вони трапилися в групі плацебо і жодного не було зафіксовано в групі вакцинованих (отже, вчені дійшли висновку, що вакцинація на 100% захищає людей від важкої форми коронавірусу). Одна смерть, яка трапилася під час випробувань, також стосується пацієнта, який отримав плацебо.

За інформацією фармкомпанії, ефективність препарату була однаковою, незважаючи на вік, расу, етнічну приналежність і стать.

"Цей позитивний первинний аналіз підтверджує здатність нашої вакцини запобігати хворобі COVID-19 із ефективністю 94,1% і, що важливо, здатність запобігати важкій хворобі COVID-19. Ми впевнені, що наша вакцина стане новим потужним інструментом, який може змінити перебіг цієї пандемії та допоможе запобігти важким захворюванням, госпіталізації та смерті", – сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

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