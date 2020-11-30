Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Moderna заявила про 100% ефективності вакцини проти важкої форми COVID-19

  • У дослідженні взяли участь 30 000 осіб

  • Усі важкі випадки і одна смерть були зафіксовані тільки в групі плацебо

  • Більшість тих, хто отримав препарат, не захворіла або уникла ризику ускладнень

5.4т
Читати матеріал російською

Фармацевтична компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини проти COVID-19 склала 94,1%, а проти важкої форми хвороби взагалі 100%.

Moderna заявила про високу ефективність своєї вакцини проти коронавірусу

Moderna заявила про високу ефективність своєї вакцини проти коронавірусу

Такі висновки були зроблені за підсумками третьої фази випробувань, повідомили на офіційному сайті корпорації. Тепер препарат готують до реєстрації. Зазначається, що в дослідженні брали участь 30 000 осіб у США, з яких 196 захворіли на коронавірус (30 випадків були важкими).

За словами розробників, інфікувалися 185 громадян, які отримали плацебо, і 11, яким було введено вакцину. Це дало підстави вважати, що вона ефективна на 94,1%.

Що стосується 30 важких випадків, то всі вони трапилися в групі плацебо і жодного не було зафіксовано в групі вакцинованих (отже, вчені дійшли висновку, що вакцинація на 100% захищає людей від важкої форми коронавірусу). Одна смерть, яка трапилася під час випробувань, також стосується пацієнта, який отримав плацебо.

За інформацією фармкомпанії, ефективність препарату була однаковою, незважаючи на вік, расу, етнічну приналежність і стать.

"Цей позитивний первинний аналіз підтверджує здатність нашої вакцини запобігати хворобі COVID-19 із ефективністю 94,1% і, що важливо, здатність запобігати важкій хворобі COVID-19. Ми впевнені, що наша вакцина стане новим потужним інструментом, який може змінити перебіг цієї пандемії та допоможе запобігти важким захворюванням, госпіталізації та смерті", – сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
Вакцина від коронавірусу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини