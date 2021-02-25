Moderna розробила оновлену версію вакцини проти COVID-19

Американська компанія Moderna повідомила про розроблення оновленої версії своєї вакцини проти коронавірусу, яка може допомогти в боротьбі з південноафриканським штамом COVID-19.

Перші дози такого препарату вже відправлено для клінічного дослідження до Національного інституту здоров’я США. Про це інформує CNN.

У компанії зазначають, що нова вакцина називається mRNA-1273.351. Її досліджуватимуть як ревакцинацію для людей, які вже отримали щеплення, а також як первинну ін’єкцію для тих, хто ще не хворів на коронавірус і не вакцинувався.

Moderna оновила свою вакцину для боротьби з південноафриканським мутантом COVID-19

Крім цього, у Moderna аналізують, чи може третя й водночас менша доза оновленої вакцини підвищити імунітет проти нових мутованих варіантів COVID-19.

Відомо, що деякі учасники клінічних випробувань препарату вже отримують по додатковій третій його дозі замість двох.

"Ми швидко просуваємося до тестування оновленої вакцини, призначеної для боротьби з новими штамами вірусу. Moderna прагне внести стільки оновлень у препарат, скільки необхідно, поки пандемію не буде взято під контроль", – заявив гендиректор компанії Стефан Бансель.

Хоча поки там не уточнили, скільки часу знадобиться на дослідження, і коли оновлена вакцина, якщо її буде дозволено, стане доступною.

Останнім часом у світі виявляють усе більше мутованих штамів коронавірусу. Серед нових – "південноафриканський", "британський" і "бразильський" варіанти. Про те, чи впораються з ними вакцини проти COVID-19, – читайте в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше мільярдер-філантроп зі США Білл Гейтс заявив, що для запобігання серйозним випадкам зараження людей мутантами COVID-19 може знадобитися введення не двох, а трьох доз вакцини.

Тоді як у ВООЗ розповіли, кому не треба робити щеплення проти коронавірусу.

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