З ростом масштабів пандемії про коронавірус, його діагностику, симптоми та лікування з'являється все більше інформації. На жаль, не вся вона правдива.

Ось кілька міфів про COVID-19, яким точно не варто вірити.

Міф: холодна погода та сніг можуть вбити коронавірус

Немає ніяких наукових доказів того, що більш холодна погода може вбити COVID-19 або інші віруси. Нормальна температура людського тіла складає 36,5-37° C, незалежно від температури навколишнього середовища або погоди.

Міф: COVID-19 нічим не гірше сезонного грипу

Під час пандемії ви, можливо, чули, що COVID-19 схожий на грип. Правда в тому, що обидва є заразними респіраторними захворюваннями, які викликані вірусами, і у людей з COVID-19 та грипом можуть бути загальні симптоми.

Однак після більш ретельного порівняння було виявлено, що віруси по-різному впливають на організм. Так, симптоми COVID-19 зазвичай з'являються через 2-14 днів після зараження, а симптоми грипу – через 1-4 дні. При ковіді ви можете втратити смак або запах.

Коронавірус більш заразний і поширюється швидше, ніж грип. Пошкодження легень при COVID-19 виникає частіше, ніж при грипі. Рівень смертності від ковіду також вище, ніж від грипу. Цей вірус може викликати утворення тромбів і мультисистемний запальний синдром у дітей.

Ще одна важлива відмінність – грип можна лікувати противірусними препаратами. В даний час немає схвалених і доступних противірусних препаратів для лікування COVID-19. Деякі ліки можуть допомогти знизити тяжкість перебігу інфекції.

Міф: в даний час я приймаю антибіотик, тому він може запобігти або вилікувати COVID-19

Антибіотики застосовують тільки проти бактерій, а не проти вірусів. COVID-19 викликається вірусом. Отже, антибіотики не можна використовувати для його профілактики або лікування. Однак деякі люди, госпіталізовані через COVID-19, можуть отримувати антибіотики, тому що у них одночасно є інша бактеріальна інфекція.

Міф: тканинні маски не захищають вас або інших від COVID-19

Простіше кажучи, носіння тканинної маски допомагає зменшити поширення вірусу. Дослідження показують, що у значної кількості людей з COVID-19 симптоми відсутні або вони безсимптомно переносять інфекцію. Ці люди можуть не знати, що передають вірус іншим людям, коли вони розмовляють, чхають, кашляють, співають або кричать. Ви повинні носити тканинну маску, щоб знизити ймовірність передачі крапель (слини) з дихальних шляхів оточуючим. Ви повинні носити маску, щоб захистити інших, і вони повинні носити маску, щоб захистити вас.

Міф: діти, у яких розвивається ковід, не хворіють тяжко

У більшості дітей з коронавірусом симптоми легкі або відсутні взагалі. Однак деякі діти серйозно хворіють COVID-19. Їм може знадобитися госпіталізація, інтенсивна терапія або апарат штучної вентиляції легень, щоб допомогти їм дихати. У рідкісних випадках вони можуть померти.

Діти, як і дорослі, у яких є ковід, але немає симптомів, можуть передавати вірус іншим людям.

Як зменшити поширення вірусу: