Медики сказали, хто більше схильний до ризику повторного зараження COVID-19

Люди, які перехворіли на COVID-19, захищені від повторного зараження щонайменше протягом шести місяців. Однак люди похилого віку старші від 65 років більше схильні до повторного інфікування.

Як повідомляє CNBC, великомасштабне дослідження показників повторного зараження коронавірусом було проведено в Данії. Його результати підтвердили, що лише невелика частина людей (0,65%) двічі давала позитивний результат ПЛР-тесту.

Люди у віці до 65 років були більше захищені від повторного зараження (80%). У той же час пацієнти старші від 65 років мали менший захист від повторного інфікування (47%).

"Наше дослідження підтверджує те, що, очевидно, припускали багато інших: повторне зараження COVID-19 рідко трапляється в молодих, здорових людей, але люди похилого віку піддаються більшому ризику заразитися ним знову. Оскільки літні люди також частіше відчувають симптоми важких захворювань і, на жаль, помирають. Наші результати ясно показують, наскільки важливо проводити політику захисту людей похилого віку під час пандемії", – підкреслив автор дослідження доктор Стін Етельберг.

Також медики не виявили ніяких доказів того, що захист від повторного зараження знижується в межах шести місяців.

"Аналіз даних також передбачає, що люди, які перехворіли на вірус, все одно повинні бути вакциновані, оскільки не можна покладатися на природний захист, особливо серед літніх людей", – відзначили вони.

Додамо, що датські вчені відзначили, що терміни їхнього дослідження не дозволили оцінити захист від повторного зараження новими варіантами вірусу, що з'явилися в кінці 2020 року. Наприклад, штам, виявлений у Великобританії, який став домінувальним у Європі. Медики додали, що необхідні подальші дослідження, щоб оцінити, як захист від повторного зараження може варіюватися залежно від різних штамів вірусу.

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