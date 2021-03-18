Медики пояснили, чому нові штами коронавірусу більш заразні

Нові штами коронавірусу, такі як британський, бразильський і південноафриканський, впливають на його заразність.
Вчені з дитячої лікарні Бостона (США) вивчили структуру білка-шипа під час мутації D614G, що переноситься трьома видами вірусу, передає Medical Xpress.
"Мутація D614G (заміна в одній амінокислоті "букви" в генетичному коді білка-шипа) робить шип більш стабільним порівняно з вихідним вірусом SARS-CoV-2. У результаті більш функціональні шипи доступні для зв'язування з рецепторами ACE2 наших клітин, що робить вірус більш заразним", – повідомили дослідники.
Медики під час дослідження з'ясували, що мутація D614G не тільки стабілізує білок-шип, а й змушує його слабкіше зв'язуватися з рецептором АСЕ2. Але такі шипи в нових варіантах коронавірусу виявилися більш живучими, а тому штами заразніші.
Вчені підкреслили, що для більшої ефективності модернізовані вакцини на основі білка-шипа коронавірусу (зокрема, препарати Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson) повинні включати код її мутантного варіанта.
Як повідомляв OBOZREVATEL, медики сказали, хто більше схильний до ризику повторного зараження COVID-19.
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