Медики попередили про небезпеку ожиріння під час COVID-19

Медики попередили, що ожиріння значно підвищує ризик госпіталізації та смертельного результату у пацієнтів із COVID-19.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Великобританії, люди з ожирінням втричі частіше вмирають від коронавірусу, пише Daily Mail. На тлі такого відкриття прем'єр-міністр країни Борис Джонсон закликав співгромадян худнути.

"Скинути вагу – один із способів захиститися від загроз COVID-19 та й, взагалі, в цілому поліпшити стан здоров'я", – зазначив глава уряду.

Джонсон наголосив, що на власному прикладі веде здоровий спосіб життя. Чиновник намагається менше їсти і займається фізичними навантаженнями.

Відзначається, що експерти державного агентства Public Health England пояснили, що люди з індексом маси тіла (BMI) від 25 до 29,9 (тобто ожиріння) з більшою ймовірністю потраплять до лікарні. Водночас, якщо індекс маси тіла – від 30 до 35, COVID-19 загрожує смертю з імовірністю, підвищеною на 40%. Якщо ж показник вище 40, то летальний результат від коронавірусу зростає в два рази.

"Схуднення може принести величезну користь для здоров'я, а також може допомогти захистити від ризиків COVID-19", – додала головна дієтологиня Елісон Тедстоун у Public Health England.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені попередили, що швидкість ходьби і зайва вага здатні підвищити ризик зараження людини коронавірусом і розвиток цієї хвороби у важкій формі.

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