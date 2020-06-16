Медики назвали причину, яка може в 12 разів підвищити ризик смерті від COVID-19

Пацієнти з коронавірусною інфекцією і супутніми хронічними захворюваннями частіше страждають від серйозних ускладнень для здоров’я, пов'язаних із зараженням.

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Крім цього, такі люди в шість разів частіше потребують госпіталізації, і в 12 разів частіше помирають після COVID-19. Про це йдеться у звіті Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) США, передає Daily Mail.

Серед найпоширеніших хвороб медики називають діабет, захворювання легень і серцево-судинні.

Хронічні хвороби можуть підвищити ризик смерті від COVID-19

Зазначається, що для звіту CDC вивчив дані щодо 1,7 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Приблизно у 287 320 пацієнтів, а це майже 22 відсотків від загальної кількості, раніше були виявлені хронічні захворювання.

Так, до 32 відсотків хворих мали серцево-судинні захворювання, 30 відсотків хворіли на діабет і майже кожен п'ятий мав захворювання легень.

Тоді як серед менш поширених хронічних хвороб при коронавірусу медики відзначили захворювання печінки, імунодефіцитні, а також неврологічні порушення. Водночас у чоловіків такі проблеми зі здоров'ям спостерігалися частіше, ніж у жінок.

За словами дослідників, кількість госпіталізацій серед таких заражених COVID-19 була у шість разів вищою: 45,4% були госпіталізовані порівняно з 7,6%, у яких не було захворювань.

Смертність же перевищувала у 12 разів: помирало 19,5% заражених пацієнтів із хронічними хворобами, і до 1,6% тих, у яких їх не було.

Супутні захворювання у 12 разів можуть підвищити ризик смерті пацієнтів від COVID-19

Виходячи з цього, в CDC говорить, що лікарі та інші медичні працівники повинні приділяти пильну увагу пацієнтам з супутніми захворюваннями, щоб вони не привели до ще більших наслідків для їхнього здоров'я.

"Спостереження на всіх рівнях уряду та його постійна модернізація мають вирішальне значення для моніторингу тенденцій COVID-19 і виявлення груп ризику для зараження, а також серйозних наслідків від нього", – резюмують автори дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що коронавірусна інфекція найчастіше потрапляє в організм через слизову оболонку носа, а вже потім вражає, зокрема, легені й мозок людини.