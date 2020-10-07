Медики назвали людей, які можуть ніколи не захворіти на COVID-19

Нове дослідження вчених показало, що Т-лімфоцити в організмі людини можуть допомогти в боротьбі з коронавірусом (COVID-19), виробляючи імунітет до хвороби.

Як говориться в матеріалі ВВС-Україна, Т-лімфоцити – це імунні клітини, головне завдання яких – виявляти і знешкоджувати збудників, що потрапили в клітини або знищувати самі інфіковані клітини.

Вчені пояснили, що Т-клітини залишаються в крові протягом багатьох років після перенесеної інфекції. До того ж вони допомагають створенню "довготривалої пам'яті" імунної системи і дозволяють їй швидше і ефективніше реагувати, коли вона знову стикається зі старою хворобою.

Дослідження показали, що у людей, які перехворіли на COVID-19, залишаються Т-клітини, які здатні розпізнавати вірус, незалежно від того, відчувають вони симптоми хвороби чи ні.

"Втім, недавно вчені виявили загадковий нюанс. З'ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до COVID-19 може бути негативним, а на Т-клітини, здатні розпізнати вірус, – позитивним ... Однак найбільшою загадкою стало те, що вчені виявили специфічні до COVID-19 Т-клітини в зразках крові, взятих за роки до початку пандемії", – відмічено в публікації.

Унаслідок вчені припустили, що деякі люди вже мали певний ступінь імунітету до коронавірусу ще до того, як їм захворів перший пацієнт. Як з'ясувалося, багато людей, 40-60% з тих, хто ніколи не контактував із вірусом, мають такі Т-клітини.

"Це відкриття також допомагає зрозуміти деякі речі, які досі залишалися загадкою. По-перше, стрімке зростання ризику розвитку хвороб з віком, а по-друге, незрозуміла вченим здатність вірусу руйнувати селезінку", – пояснили вчені.

Додамо, що професор імунології з Королівського коледжу Лондона і керівник групи в Інституті Френсіса Кріка Едріан Хейді попередив, що некроз селезінки є ознакою захворювання Т-клітин, за якого імунні клітини атакують самих себе.

"Таку ж картину ми спостерігаємо у померлих від СНІДу. Але ВІЛ – це вірус, який безпосередньо інфікує Т-клітини, вони є його головною мішенню. Причин тому може бути багато, але єдиної відповіді немає. Виходить, що Т-клітини можуть бути вашою захистом протягом багатьох років. Але коли людина захворює, вони ж вибивають у неї землю із-під ніг", – пояснив Хейді.

Він додав, що зниження числа Т-клітин із віком також пояснює, чому люди похилого віку набагато важче переносять COVID-19.

"Після 30 років тимус, або вилочкова залоза, починає скорочуватися, зменшуючи виробництво Т-клітин в організмі людини", – підкреслив імунолог.

Подальше дослідження Т-клітин може допомогти в розробці ефективної вакцини і методів лікування хвороби.

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