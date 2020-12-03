Медики назвали дні COVID-19, коли може настати небезпечна "друга хвиля" хвороби

Адже ускладнення можуть з’явитися й після поліпшення самопочуття

Після перших симптомів коронавірусу (COVID-19) стан інфікованого стабілізується й іноді дещо поліпшується. Але незабаром у людини може спостерігатися повторне погіршення самопочуття.

Зокрема, небезпечна "друга хвиля" коронавірусної хвороби настає на її 5-й і 10-й дні. Про це розповіла лікарка з Канади, доцентка кафедри інфекційних хвороб в університеті Альберти Ілан Шварц, пише The New York Times.

Медикиня наголошує, що таким хворим важливо стежити за перебігом захворювання, оскільки це може допомогти їм і лікарям визначитися щодо необхідності госпіталізації.

Медики кажуть, що небезпечна "друга хвиля" коронавірусу настає на 5-й і 10-й дні хвороби

За словами Шварц, дні хвороби з п'ятого по десятий часто є найбільш тривожним часом для респіраторних ускладнень COVID-19. Особливо це стосується пацієнтів похилого віку або тих, хто має деякі супутні захворювання – високий кров'яний тиск, ожиріння, діабет.

Ускладнення у разі зараження коронавірусом розвиваються і в молодих людей. Однак у них, пояснює медикиня, боротьба з хворобою може початися трохи пізніше – із 10-го по 12 й день. Водночас більшість інфікованих, які перенесли два тижні хвороби майже безсимптомно, найчастіше, опиняються на шляху до одужання.

Такої ж думки дотримується й доцентка кафедри охорони здоров'я та медицини в Нью-Йоркському університеті Леора Горвіц. Вона каже, що пацієнти повинні хоча б протягом тижня звертати увагу на те, як вони почуваються.

"Не варто заспокоюватися й думати, що все закінчилося", – стверджує експертка.

Лікарі закликають хворих стежити за перебігом COVID-19

Медикиня закликає телефонувати лікарю в разі задишки або появи інших симптомів, які турбують. До того ж незалежно від того, упродовж якого дня хворіє людина.

Видання ж наголошує, що під час обстеження пацієнтів із пневмонією, до якої призвів коронавірус, було виявлено "помутніння шліфованого скла" – туманний вигляд у нижній частині обох легень. Зазначається, що у випадку COVID-19 рівень кисню може падати настільки повільно, що хворий цього навіть не помічає. Такий стан лікарі називають тихою гіпоксією.

Часто хворі звертаються за допомогою тільки тоді, коли насичення киснем досягає небезпечно низьких рівнів і проявляється вже задишкою. Тому медики радять пильно стежити за перебігом хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-педіатр із Харкова Андрій Пеньков назвав найнебезпечніший день під час хвороби COVID-19. Тоді виникає цитокіновий шторм, який представляє загрозу життю пацієнта через ускладнення.

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