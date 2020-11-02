Медики назвали атиповий симптом коронавірусу

Індійські лікарі зафіксували випадки, коли у людей з позитивним тестом на COVID-19 виявлялися тільки симптоми з боку травної системи, такі як діарея, блювота і біль в животі.

У цих інфікованих не спостерігалося ні лихоманки, ні кашлю, ні втрати нюху та смаку, передає Times of India.

Медики клініки Ruby Hall повідомили про два випадки нетипового перебігу хвороби. У 54-річного чоловіка, хворого на діабет, кілька днів болів живіт, перш ніж у нього було виявлено ковід за допомогою ПЛР. При цьому підвищення температури та ознак респіраторної недостатності не спостерігалося.

Другий пацієнт 27 років звернувся зі скаргами на сильний біль в животі та блювоту. Оскільки причину таких симптомів встановити не вдалося, була призначена комп'ютерна томографія, яка показала ознаки вірусної пневмонії. ПЛР-тест також підтвердив коронавірусну інфекцію.

За словами лікарів, це не поодинокі випадки, багато людей з позитивним результатом на ковід скаржаться на симптоми з боку шлунково-кишкового тракту. Неспецифічна симптоматика COVID-19 може негативно вплинути на своєчасне виявлення ковідних хворих.

MedOboz раніше писав, що дерматологічні симптоми коронавірусу можуть спостерігатися навіть після одужання. У деяких пацієнтів ураження шкіри на пальцях ніг, так звані "ковідні пальці" зберігається понад 150 днів.