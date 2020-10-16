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/ Пульмонологія

Медики дослідили ймовірність заразитися коронавірусом у літаку

  • З початку 2020 року було зареєстровано лише 44 випадки зараження коронавірусом на борту літака

  • Виходить усього один позитивний випадок на кожні 27 млн мандрівників

  • У середньому лише 0,003% зараженого повітря може потрапити в зону дихання людини, навіть якщо всі сидіння зайняті

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Ризик заразитися коронавірусом (COVID-19) у літаку майже відсутній.

Як пише Lonely Planet, з початку 2020 року було зареєстровано лише 44 випадки зараження коронавірусом на борту літака серед 1,2 мільярда пасажирів, які подорожують.

"Виходить усього один позитивний випадок на кожні 27 мільйонів мандрівників", – розповів медичний радник Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), що представляє близько 290 авіакомпаній у всьому світу, Девід Пауелл.

Ризик заразитися COVID-19 у літаку майже відсутній

Ризик заразитися COVID-19 у літаку майже відсутній

За його словами, це може бути занижена оцінка, але навіть якщо б 90% випадків не були зареєстровані, це був би один випадок на 2,7 мільйона мандрівників.

"Ми вважаємо ці цифри досить обнадійливими", – додав медик.

Ще одне дослідження провели в США на літаках United і з'ясували, що коли пасажир сидить на борту в масці – ризики зараження COVID-19 мінімальні. У середньому лише 0,003% зараженого повітря може потрапити в зону дихання людини, навіть якщо всі сидіння зайняті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єврокомісія оприлюднила свої рекомендації до правил авіаперевезень під час пандемії. У них пропонується, щоб туристи в Європі обов'язково дотримувалися маскового режиму та подорожували без великого багажу.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Теги
літак Коронавірус
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