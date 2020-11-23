Медикиня уточнила ймовірність зараження COVID-19 у масці

Мирослав Семенюк Пульмонологія 16:27, 23.11.2020 Оновлено: 16:39, 23.11.2020

Якщо двоє людей перебувають у масках, то ймовірність зараження коронавірусом однієї від іншої дуже низька.

Як сказала в інтерв'ю "Апострофу" заступниця міністра охорони здоров'я у 2014-2015 роках Наталія Лісневська, ще одна умова – дистанція від 1 до 1,5 метра між людьми.

У такому разі, навіть якщо одна людина інфікована, ймовірність того, що інфікується друга, досягає 3-5%.

Названо відсоток захисту маски від коронавірусу
pixabay.com

"Якщо люди будуть без маски, то статистика дає від 40 до 60% того, що людина інфікується, якщо буде відстань. Але якщо вони будуть поруч, то людина повністю захворіє", – зазначила вона.

Так, за словами Лісневської, якщо люди будуть носити маски та дотримуватися дистанції, то навіть у разі спілкування з хворою людиною, ймовірність захворіти дуже і дуже низька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, маски ефективні всього на 20%, якщо оточуючі їх не носять.

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

Богдан назвав Бандеру героєм і розповів, як його дідуся "забили москалі"

Богдан сказав, де Зеленський взяв гроші на передвиборчу кампанію

Як перемогти Росію у війні майбутнього: 7 кроків

В Україні злетять нормативи на газ: як і для кого переглянуть суми в платіжках

Єрмак вилікувався від коронавірусу