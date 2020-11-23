Медикиня уточнила ймовірність зараження COVID-19 у масці

Якщо двоє людей перебувають у масках, то ймовірність зараження коронавірусом однієї від іншої дуже низька.

Як сказала в інтерв'ю "Апострофу" заступниця міністра охорони здоров'я у 2014-2015 роках Наталія Лісневська, ще одна умова – дистанція від 1 до 1,5 метра між людьми.

У такому разі, навіть якщо одна людина інфікована, ймовірність того, що інфікується друга, досягає 3-5%.

Названо відсоток захисту маски від коронавірусу. Джерело: pixabay.com pixabay.com

"Якщо люди будуть без маски, то статистика дає від 40 до 60% того, що людина інфікується, якщо буде відстань. Але якщо вони будуть поруч, то людина повністю захворіє", – зазначила вона.

Так, за словами Лісневської, якщо люди будуть носити маски та дотримуватися дистанції, то навіть у разі спілкування з хворою людиною, ймовірність захворіти дуже і дуже низька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, маски ефективні всього на 20%, якщо оточуючі їх не носять.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!