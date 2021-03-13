Масові щеплення від поліомієліту в США. 438 автомобілів за три години

Наталія Гончарук Пульмонологія 21:00, 13.03.2021

1962 рік. Масові щеплення від поліомієліту в США. 438 автомобілів за три години.

Нагадаю, що коли вірусолог Джонас Едвард Солк розробив вакцину від поліомієліту, він відмовився патентувати вакцину, щоб зробити її доступною абсолютно всім. А якби запатентував - став би багатшим на $ 7 млрд.

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