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/ Пульмонологія

Маски можуть захистити від коронавірусу не більше ніж на 80% – дослідження

  • При використанні на моделі, що вдихала, матер'яної маски поглинання інфекції знижувалося на 17%

  • Респіратор типу N95 скорочував поглинання коронавірусу приблизно на 79%

  • Максимальні показники були отримані при використанні хірургічних масок на обох манекенах – 80%

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Медичні маски перешкоджають поширенню коронавірусу (COVID-19) не більше ніж на 80%.

Як повідомляє японський телеканал NHK, відповідний експеримент був проведений вченими Інституту медицини при Токійському університеті.

Вони помістили в ізольованому просторі на відстані 50 см голови манекенів з датчиками. Одна з них вдихала навколишнє повітря, а друга викидала в нього вірус разом зі слиною, імітуючи покашлювання.

Розкрито справжню ефективність масок

Розкрито справжню ефективність масок. Джерело: pixabay.com

pixabay.com

З'ясувалося, що поглинання інфекції знижувалося при використанні на моделі, що вдихала, матер'яної маски на 17%, хірургічної тришарової маски – на 47%. При цьому респіратор типу N95 скорочував поглинання коронавірусу приблизно на 79%.

При застосуванні будь-якої з масок на моделі, що викидала коронавірус, його поглинання другою зменшувалося більш ніж на 70%. Максимальні показники були отримані при використанні хірургічних масок на обох манекенах – 80%.

"Наші досліди показали, що носіння масок у період пандемії дуже важливе, проте не потрібно в них надмірно вірити", – прокоментував керівник групи дослідників професор Есіхіро Каваока.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найефективнішими в боротьбі з поширенням коронавірусу є конусоподібні або саморобні багатошарові тканинні маски.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Місце
Японія
Теги
дослідження Коронавірус
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