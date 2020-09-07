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/ Блоги - Пульмонологія

Наталія Лелюх
Наталія Лелюх
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Маски і соціальна дистанція: що насправді рятує від зараження COVID-19

3.4т

Ковідно-наукове.

25 серпня 2020 року в BMJ (Британський медичний журнал) вийшла цікава стаття, яка показує, що, якщо ви в полі, парку, або в лісі, де вітерець і це ранок понеділка, а не вечір суботи (коли шашлички і багато людей під деревами) - то ризик отримати COVID-19 дуже низький, майже за шансами дорівнює імпічменту чинного президента.

Тому в лісі, парку, полі і навіть, на тротуарі в великому місті, де назустріч вам не йде багато народу і вздовж тротуару не сидять бабці з помідорами - вільно дихайте на повні груди.

Ризик інфікування за тими данними? що є на сьогодні - градуйований, і має декілька складових. Тобто одна і та сама людина може протягом дня перебувати в різних зонах ризику.

Факторами ризику є:

1. Завантаженість приміщення (кількість людей на квадратний метр) і проточність відвідувачів (лекційна аудиторія відрізняється від переходу в метро)

2. Вентиляція приміщення

3. "Якість людей" - здорові, чи з ознаками застуди, люди, що кашляють або чхають, незалежно від збудника цього самого кашлю в закритих приміщеннях несуть ризики для інших. Тому правило: захворів - сиди вдома! - ніхто не відміняв, навіть, коли пандемію буде подолано.

4. Наявність в приміщенні умов, що спонукають людей говорити голосно або кричати (виробничий шум, голосна музика - привіт нічним клубам Одеси).

5. Наявність адекватної захісної маски на обличчі (пам"ятаємо, що моя маска захищає тебе, а твоя мене)

В табличці не враховані два додаткових чинника, які потенційно мають вплив на інфікування:

- вірусне навантаження у інфікованої людини

- сприйнятливість та чутливість організму до інфікування

Тому, не тупе носіння масок і 2 метра соціальної дистанції, а розумне зменьшення червоних зон в соціумі і свідоме уникнення добровільного перебування в червоній зоні.

І звичайно, не кричіть, це збереже ваші нерви і життя якоїсь бабусі.

Джерело тут: https://cutt.ly/LfmPIH7

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Автор
Наталія Лелюх Наталія Лелюх
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facеbook Наталії Лелюх
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