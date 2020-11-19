Маски ефективні всього на 20%, якщо оточуючі їх не носять – дослідження

Отримані результати допомагають зрозуміти, наскільки маска може захистити свого власника від зараження

Ефективність масок в запобіганні зараженню COVID-19 становить 15-20% в тому випадку, коли оточуючі люди їх не носять, але дотримуються соціального дистанціювання.

Такого висновку дійшли вчені з Копенгагенського університету в Данії.

У дослідженні DANMASK-19 взяли участь 6000 датчан, які були розділені на дві групи: перша – носила хірургічні маски в громадських місцях, друга – не носила. Всім учасникам настійно рекомендувалося дотримуватися інших заходів безпеки.

Через місяць в групі, учасники якої носили маски, коронавірусом заразилися 1,8%, а в групі, де не носили маски, – 2,1%.

Отримані результати допомагають зрозуміти, наскільки маска може захистити свого власника від зараження вірусом в умовах нехтування цим ЗІЗом, але при виконанні інших рекомендацій.

MedOboz раніше писав, що регулюючі органи США схвалили використання експрес-тесту на COVID-19 в домашніх умовах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!