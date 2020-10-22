Маріупольський лікар шокований ситуацією в лікарнях міста

Віктор Литвиненко Пульмонологія 11:33, 22.10.2020

Хірург з Маріуполя Михайло Сорокін обурився відсутністю підготовки до масового прийому хворих з COVID-19 в профільних медустановах.

Звернення медика до колег і жителів міста було опубліковано в Facebook.

За словами Сорокіна, в місті є великі проблеми в боротьбі з коронавірусом, але вони ніяк не вирішуються. У лікарнях дефіцит кисневих точок і стаціонарних ліжок. Бракує медперсоналу, підготовленого до роботи з ковідними хворими. Також не було закуплено необхідне обладнання для лікування пацієнтів, хоча, як розповідає лікар, в цьому році було витрачено десятки мільйонів гривень на благоустрій міста: будівництво фонтану, бордюр та пірсу.

Як повідомляв MedOboz, вчені знайшли спосіб придушувати надмірну запальну реакцію організму на коронавірус, яку називають "цитокіновий шторм".

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

Посол ЄС процитував Стуса й обурився сумнівами в європейському виборі України

Демографічна зброя: навіщо РФ заселяє Крим росіянами

"Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" у Лізі чемпіонів

На кандидата в мери Дніпра Краснова відкрили кримінальне провадження через підкуп виборців

Названо офіційного спонсора опитування Зеленського