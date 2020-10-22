Маріупольський лікар шокований ситуацією в лікарнях міста

Хірург з Маріуполя Михайло Сорокін обурився відсутністю підготовки до масового прийому хворих з COVID-19 в профільних медустановах.

Звернення медика до колег і жителів міста було опубліковано в Facebook.

За словами Сорокіна, в місті є великі проблеми в боротьбі з коронавірусом, але вони ніяк не вирішуються. У лікарнях дефіцит кисневих точок і стаціонарних ліжок. Бракує медперсоналу, підготовленого до роботи з ковідними хворими. Також не було закуплено необхідне обладнання для лікування пацієнтів, хоча, як розповідає лікар, в цьому році було витрачено десятки мільйонів гривень на благоустрій міста: будівництво фонтану, бордюр та пірсу.

Як повідомляв MedOboz, вчені знайшли спосіб придушувати надмірну запальну реакцію організму на коронавірус, яку називають "цитокіновий шторм".

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