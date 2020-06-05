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/ Пульмонологія

Люди з високим тиском частіше помирають від COVID-19 – дослідження

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Пацієнти з коронавірусом, які також страждають від високого кров'яного тиску, вдвічі частіше помирають від цієї інфекції.

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Такого висновку дійшла група вчених на чолі з медиками відділення кардіології в лікарні міста Сіан, Китай. За їх словами, високий тиск погіршує ризик серйозних симптомів, повідомляє CNN.

Зазначається, що під час дослідження фахівці вивчили записи про 2866 пацієнтів, які проходили лікування в Ухані, де виник спалах COVID-19.

Високий тиск підвищує ризик смерті від COVID-19

Високий тиск підвищує ризик смерті від COVID-19

Виявилося, що трохи менше 30% із них мали підвищкний кров'яний тиск.

"Незабаром після того, як ми почали лікування пацієнтів із коронавірусом на початку лютого в Ухані, то помітили, що майже половина з тих, які померли, мали високий кров'яний тиск, який було набагато вищим, ніж у пацієнтів із тільки легкими симптомами COVID-19", – йдеться в науковій статті.

Вчені також виявили, що 4% пацієнтів із високим тиском померли, порівняно з 1,1% пацієнтів без нього.

Після деякого коректування відмінностей між хворими це призвело до подвоєного ризику смерті для людей із високим тиском. Зазначається, що 7,9% пацієнтів, які припинили приймати ліки від кров'яного тиску, померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зміна способу життя і харчових звичок, а саме споживання більшої кількості овочів, фруктів і цільнозернових продуктів, допомагає знизити високий артеріальний тиск.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Китай
Тег
гіпертонія
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