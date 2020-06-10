Люди з коронавірусом найбільш заразні в перші дні захворювання – ВООЗ

Гліб Іванов Пульмонологія 09:31, 10.06.2020

Люди, інфіковані коронавірусом (COVID-19), найбільш заразні в перші дні захворювання, у той момент, коли вони починають погано себе почувати.

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Про це заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає Reuters. За їхніми словами, ця обставина пояснює те, чому так важко контролювати поширення вірусу. В організації також порекомендували владі країн посилити заходи тестування і соціального дистанціювання.

Дослідження, проведені фахівцями в Німеччині та Сполучених Штатах, показали, що люди з легкими симптомами можуть бути заразними до 8-9 днів.

За словами епідеміолога ВООЗ і технічного керівника з боротьбі з пандемією Марії ван Керхове, саме в цей період в організмі людини спостерігається найбільша концентрація вірусу. Вона пояснила, що до 40% передачі коронавірусу можуть бути пов'язані з безсимптомними випадками захворювання.

Як уточнив головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Майк Райан, COVID-19 осідає у верхніх дихальних шляхах, що підсилює його передачу через краплі. Тому у даного інфекційного патогена, вірусні навантаження досягають свого піку в той момент, коли людина тільки починає хворіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гірше.

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