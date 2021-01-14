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/ Пульмонологія

Люди можуть поширювати COVID-19 навіть після одужання – дослідження

22.8т
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Люди, у яких вже виробилися антитіла до коронавірусу (COVID-19), все ще можуть поширювати вірус.

Як повідомляє Reuters, дослідження провели вчені з Суспільної охорони здоров'я Англії (Public Health England). Водночас випадки інфікування від таких людей дуже рідкісні.

"Люди з так званим природним імунітетом, набутим внаслідок зараження, все ще можуть переносити коронавірус в носі й горлі і мимоволі передати його", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус може залишатися в носі і горлі

Коронавірус може залишатися в носі і горлі

Так, у дослідженні взяли участь 6614 пацієнтів з антитілами, серед яких 44 людини заразилися повторно.

Результати означають, що люди, які перехворіли в першій хвилі пандемії на початку 2020 року, тепер можуть бути знову вразливі до вірусу.

Як писав OBOZREVATEL, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, після вакцинації імунітет до COVID-19 може зберігатися 6-9 місяців.

У ВООЗ заявили, що вакцинація від коронавірусу, яка почалася в багатьох країнах, не забезпечить імунітет у людства в 2021 році.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Теги
дослідження Антітіла
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