Люди із зайвою вагою сильніше поширюють коронавірус – дослідження

Вчені з Массачусетського технологічного університету з Гарварду (США) назвали людей із зайвою вагою суперрозповсюджувачами коронавірусу.

Під час дослідження з'ясувалося, що люди з високим індексом маси тіла і літні люди виділяють найбільше респіраторних крапель, які містять частинки COVID-19.

Виявилося, що у різних пацієнтів кількість видихуваних аерозольних часток може відрізнятися в сотні разів. За даними дослідження, всього на 18% людей припадає 80% біоаерозолів, які видихаються, що доводить феномен суперрозповсюдження.

Експерти вважають, що це пов'язано з пошкодженням слизових під час коронавірусу, яке спостерігається у літніх і людей із зайвою вагою в сильнішою формі. Зазначається, що тяжкість перебігу хвороби також впливає на швидкість поширення. У разі серйозного ураження легень людина може стати суперрозповсюджувачем.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні виявили невідомий світу агресивний штам СOVID-19. Варіант, виявлений на заході країни, має ознаки, яких ще не фіксувала ВООЗ.