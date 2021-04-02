Люди до 60 років не повинні робити друге щеплення AstraZeneca – німецькі експерти

Комісія по вакцинам Німеччини STIKO рекомендувала, щоб люди у віці до 60 років, які отримали перше щеплення вакцини від COVID-19 AstraZeneca, отримували інший препарат, як другу дозу.

В оновлених рекомендаціях на своєму веб-сайті STIKO повідомила, що наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин немає, передає Reuters.

"До тих пір, поки не будуть отримані відповідні дані, STIKO рекомендує людям у віці до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого щеплення", – сказали в STIKO.

Відзначається, що до вакцин РНК (мРНК) відносяться щеплення, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech і Moderna.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, фармацевтична англо-шведська компанія AstraZeneca перейменувала вакцину від коронавірусу. З 25 березня вона називається Vaxzevria.