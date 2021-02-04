Ляшко заявив про 2% смертей від COVID-19 на тлі 80% одужалих в Україні

Марина Ліснічук Пульмонологія 15:09, 4.02.2021 Оновлено: 16:26, 4.02.2021

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підкреслив, що в Україні кількість людей, які перехворіли на коронавірус, становить 80,3% від усіх підтверджених заражень. Водночас летальність досягає майже 2%.

Про це він заявив під час міжнародної онлайн-конференції 4 лютого, організованої посольством Суверенного Мальтійського Ордену. Його цитує "Інтерфакс-Україна".

"За період пандемії лабораторно підтверджено 1 млн 221 тис. випадків коронавірусу. Донині маємо одужалих 1 млн 23 тис. (це дані станом на 1 лютого. До 4-го вони збільшилися на 10 761 нове зараження і 31 491 одужання. – Ред.) тобто 80,3% від усіх виявлених випадків. Але є і негативна сумна тенденція: це 22 760 тис. (на 4.02 – 23 229. – Ред.) летальних випадків унаслідок COVID-19", – повідомив заступник міністра охорони здоров'я.

Ляшко заявив про 2% смертей від COVID-19

За його словами, в Україні летальність від коронавірусної хвороби становить трохи менш ніж 2%. Наприклад, найвища смертність реєструється в Кіровоградській області – 3,3%. Хоча одночасно в цьому регіоні найменша кількість хворих, тому і "концентрація летальності тут найбільша". Найнижча смертність, додав головний санлікар, фіксується в Рівненській та Черкаській областях.

Щоденний приріст смертей від коронавірусу в Україні
РНБО

Також він зазначив, що з усіх летальних випадків найбільше від коронавірусу вмирали особи старш від 60 років – 84%.

"Тому і кампанія імунопрофілактики, яка у нас повинна початися в лютому, спрямована насамперед на медичних працівників та після цього переходить на людей старших за 60", – пояснив Ляшко.

Щоденний приріст одужань від коронавірусу в Україні
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці січня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що за рівнем смертності від коронавірусу Україна посідає 34 місце серед інших європейських країн.

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