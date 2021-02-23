Ляшко відповів, чому вакцину AstraZeneca зареєстрували після вильоту в Україну

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров’я дотрималося порядку реєстрації вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (CoviShield) для екстреного застосування в Україні.

Про це він сказав під час брифінгу МОЗ щодо старту вакцинації в країні, який транслювався онлайн на You-Tube каналі "Украінформу". Зокрема, відповідаючи на запитання, чому препарат було зареєстровано фактично напередодні дати доставки у "Бориспіль".

"Спрощена процедура реєстрації імунобіологічних препаратів проти COVID-19 передбачена законом України та постановою Кабміну. Всі порядки дотримано: документи було подано до державного експертного центру, а потім на робочу групу МОЗ, і заступником міністра охорони здоров’я вчора підписано", – наголосив Ляшко.

Як відомо, вакцину Oxford/AstraZeneca (CoviShield) подали на реєстрацію до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я 15 лютого. В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин проти COVID-19 та скорочує її до п’яти робочих днів. Реєстрація відбулася 22 лютого, того ж вечора літак із першою партією CoviShield вилетів із Мумбая та, із зупинкою в Стамбулі, дістався до Києва вранці 23 лютого.

Зі свого боку голова Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко додала, що ціна, яку країна витратила на цю вакцину, задекларована виробником і розробником.

Ляшко зазначив, що нині в державному бюджеті передбачено 3,9 млрд гривень на закупівлю вакцин, для того щоб безкоштовно зробити людям щеплення проти коронавірусної хвороби.

Зауважимо: на цьому ж брифінгу Віктор Ляшко заявив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться в середу, 24 лютого. Першими щеплення отримають медпрацівники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого в Україну з Індії доставили партію вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Пів мільйона доз препарату з локальною назвою CoviShield стануть першим кроком для старту вакцинації українців.

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