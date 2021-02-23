Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Ляшко відповів, чому вакцину AstraZeneca зареєстрували після вильоту в Україну

3.2т
Читати матеріал російською

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров’я дотрималося порядку реєстрації вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (CoviShield) для екстреного застосування в Україні.

Про це він сказав під час брифінгу МОЗ щодо старту вакцинації в країні, який транслювався онлайн на You-Tube каналі "Украінформу". Зокрема, відповідаючи на запитання, чому препарат було зареєстровано фактично напередодні дати доставки у "Бориспіль".

"Спрощена процедура реєстрації імунобіологічних препаратів проти COVID-19 передбачена законом України та постановою Кабміну. Всі порядки дотримано: документи було подано до державного експертного центру, а потім на робочу групу МОЗ, і заступником міністра охорони здоров’я вчора підписано", – наголосив Ляшко.

Як відомо, вакцину Oxford/AstraZeneca (CoviShield) подали на реєстрацію до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я 15 лютого. В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин проти COVID-19 та скорочує її до п’яти робочих днів. Реєстрація відбулася 22 лютого, того ж вечора літак із першою партією CoviShield вилетів із Мумбая та, із зупинкою в Стамбулі, дістався до Києва вранці 23 лютого.

Зі свого боку голова Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко додала, що ціна, яку країна витратила на цю вакцину, задекларована виробником і розробником.

Ляшко зазначив, що нині в державному бюджеті передбачено 3,9 млрд гривень на закупівлю вакцин, для того щоб безкоштовно зробити людям щеплення проти коронавірусної хвороби.

Зауважимо: на цьому ж брифінгу Віктор Ляшко заявив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться в середу, 24 лютого. Першими щеплення отримають медпрацівники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого в Україну з Індії доставили партію вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Пів мільйона доз препарату з локальною назвою CoviShield стануть першим кроком для старту вакцинації українців.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Вакцина від коронавірусу вакцина AstraZeneca вакцина CoviShield
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
183
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини