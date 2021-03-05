Ляшко розповів, за яких умов можна віддати дозу вакцини проти COVID-19

В Україні під час вакцинації проти коронавірусу осіб із груп ризику утворюються залишкові дози вакцини індійського виробництва CoviShield від AstraZeneca, які вирішили віддавати іншим охочим зробити щеплення.

Про те, за яких умов це можливо, розповів на брифінгу 5 березня заступник очільника Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), головний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вакцина CoviShield поставляється в Україну в 10-дозних флаконах. Після відкриття вони мають бути використані впродовж 6 годин. Повторне охолодження чи перевезення цих доз суворо заборонено. І якщо вакцину не буде використано, вона підлягає утилізації", – пояснив він.

За його словами, саме для того, щоб препарат не пропав даремно, МОЗ за наказом міністра охорони здоров’я від 1 березня внесло зміни до Дорожньої карти вакцинації. Згідно з ними, в Україні дозволили популяризувати щеплення проти коронавірусу, завдяки вакцинації публічних і відомих осіб залишковими дозами наявних препаратів, які утворюються під час виїзних мобільних сесій.

Так, із метою недопущення нераціонального використання доз, дозволяється вакцинувати відомих публічних осіб у разі, якщо:

було зафіксовано відмову від вакцинації людей за планом, і заради яких був відкритий 10-дозний флакон;

кількість людей, які вакцинуються у день роботи мобільної бригади, була не кратна 10-ти , і залишилося декілька доз;

якщо людина прийшла на вакцинацію, але в неї було виявлено протипоказання до цього.

"За таких умов дозволяється запрошувати до вакцинації людей, щеплення для яких не було передбачено на першому етапі", – підкреслив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українським лікарям, спортсменам, телеведучим й естрадним артистам зробили щеплення проти коронавірусу в ефірі. Серед них Олександр Педан, Руслана Лижичко та дворазовий чемпіон світу зі стронгмену Сергій Конюшок та інші.

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