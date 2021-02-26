Ляшко прояснив ситуацію з "британським" мутантом COVID-19 в Україні

В Україні не виявлено циркулювання штамів коронавірусу (COVID-19), які розповсюджуються з Британії, Південної Африки чи Бразилії.

Про це у відповідь на запитання журналіста OBOZREVATEL повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко на брифінгу МОЗ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Секвенування геному вірусу, який циркулює на території нашої країни сьогодні, не підтвердило наявність мутацій "британського", "південноафриканського" чи "бразильського" походження", – заявив він.

В Україні не виявлено мутованих штамів COVID-19 із Британії, ПАР і Бразилії, – Ляшко

Заступник міністра охорони здоров’я підкреслив, що такі результати надійшли з німецької клініки "Шаріте", куди раніше фахівці відправляли на дослідження біоматеріал, відібраний від хворих в Україні.

Наступного тижня, додав він, у МОЗ очікують результатів секвенування, проведеного всередині країни. Під час нього будуть досліджені зразки від тяжкохворих пацієнтів в Івано-Франківській області.

"Так знатимемо: циркулюють у нас минулі штами чи є вже нові, які призводять до значного зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області медики заявили про зміну перебігу коронавірусної інфекції і назвали нові її симптоми, які раніше не спостерігалися в пацієнтів із COVID-19. За словами фахівців, йдеться саме про мутацію коронавірусу.

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