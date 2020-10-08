Ляшко пояснив, як довго можуть виявлятися антитіла до COVID-19
Своєрідний імунітет до коронавірусу, який можна виявити шляхом визначення антитіл, – імуноглобулін G – виявляється в людини протягом 3-4 місяців після перенесення хвороби в середній чи важкій формі.
Цей відомий факт в інтерв’ю "УП" нагадав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Також він пояснив, звідки виникають питання про повторне інфікування COVID-19.
"Антитіла виявляються впродовж 3-4 місяців. Але тут питання – формується клітинна імунна відповідь чи ні", – зазначив заступник очільника МОЗ.
За його словами, над з’ясуванням цього нині працюють науковці, зокрема, розробники вакцин від коронавірусу.
"У нас зараз виникає питання, чи потрібна буде імунопрофілактика людей, які перехворіли на COVID-19. Ось тут вам і питання про повторне захворювання", – додав Ляшко.
Загалом, за словами медиків і вчених, ймовірність повторного зараження COVID-19 низька, особливо в перші місяці після перенесеної інфекції, поки в крові зберігаються вказані імуноглобуліни G до коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, канадські медики з Центру крові Гема-Квебек з'ясували, що антитіла до коронавірусу починають зникати з крові й організму носіїв COVID-19, які перехворіли на нього, приблизно через три місяці після зараження. Водночас у фахівців немає підстав вважати, що імунітет до цього вірусу після вакцинації зникне так само швидко.