Ляшко пояснив, як довго можуть виявлятися антитіла до COVID-19

Своєрідний імунітет до коронавірусу, який можна виявити шляхом визначення антитіл, – імуноглобулін G – виявляється в людини протягом 3-4 місяців після перенесення хвороби в середній чи важкій формі.

Цей відомий факт в інтерв’ю "УП" нагадав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Також він пояснив, звідки виникають питання про повторне інфікування COVID-19.

"Антитіла виявляються впродовж 3-4 місяців. Але тут питання – формується клітинна імунна відповідь чи ні", – зазначив заступник очільника МОЗ.

Антитіла до COVID-19 виявляються впродовж 3-4 місяців, – Ляшко

За його словами, над з’ясуванням цього нині працюють науковці, зокрема, розробники вакцин від коронавірусу.

"У нас зараз виникає питання, чи потрібна буде імунопрофілактика людей, які перехворіли на COVID-19. Ось тут вам і питання про повторне захворювання", – додав Ляшко.

Загалом, за словами медиків і вчених, ймовірність повторного зараження COVID-19 низька, особливо в перші місяці після перенесеної інфекції, поки в крові зберігаються вказані імуноглобуліни G до коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канадські медики з Центру крові Гема-Квебек з'ясували, що антитіла до коронавірусу починають зникати з крові й організму носіїв COVID-19, які перехворіли на нього, приблизно через три місяці після зараження. Водночас у фахівців немає підстав вважати, що імунітет до цього вірусу після вакцинації зникне так само швидко.

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