Ляшко пояснив можливі наслідки від коронавірусу в норок

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, однак така мутація коронавірусу може призвести до дуже негативних наслідків.

Так головний державний санітарний лікар прокоментував інформацію про виявлення в шести країнах фактів інфікування новим вірусом норок. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на сьогодні про випадки SARS-CoV-2 серед цих тварин повідомили в Данії, Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США. З цього приводу Ляшко мав розмову з данським послом в Україні Олегом Егбергом Міккельсеном.

Ляшко прокоментував дані про коронавірус у норок

"Пан посол поділився досвідом Данії щодо цього питання і запевнив, що їхній уряд вже вживає заходів щодо обмеження подальшого поширення цього варіанту вірусу серед популяцій норок та людей, зокрема. Йдеться про забиття норок на всіх норкових фермах по всій території Данії та нові обмеження для 280 000 осіб, які проживають у муніципалітетах, де розташовані норкові ферми", – сказав він.

Ляшко обговорив питання виявлення коронавірусу в норок із послом Данії в Україні

Головний санлікар зауважив: наявні дані свідчать про те, що клінічна картина, ступінь тяжкості та передача інфекції серед заражених вірусом SARS-CoV-2, який пов'язаний із норками, є подібними до циркулюючого у світі коронавірусу SARS-CoV-2.

"Однак варіант, пов'язаний із норками, – ще відомий як "варіант кластеру 5" – має поєднання мутацій або змін, які раніше не спостерігались. Ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведено, але у найгіршому випадку вона може мати наслідки для імунітету, реінфекцій та ефективності вакцин від COVID-19. Щодо вакцин – багато із кандидатів у вакцини від COVID-19 використовують спайк-білок коронавірусу за ціль", – пояснив Ляшко.

Він додав, що вже проінформував Держпродспоживслужбу, Мінекономрозвитку, Національну академію наук, Національну академію медичних наук України щодо проведення оцінки ризиків, пов’язаних з поширенням SARS-CoV-2 у популяції норок, впливом на заходи, що зараз впроваджуються для стримування поширення коронавірусної хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у норок у Данії виявлено мутований коронавірус, через що уряд ухвалив рішення знищити 15-17 мільйонів тваринок. Про це заявила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен.

Є припущення, нібито мутації COVID-19 у норок можуть призвести до нової пандемії та зробити неефективними вже розроблені вакцини від коронавірусу.

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