Ляшко порадив, як відновитися після COVID-19

Фахівці Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) розробляють окремий напрямок у протоколі лікування хворих на коронавірус – реабілітацію людей після перенесеної інфекції.

Про це в інтерв'ю "Фактам" сказав головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко. Він зазначив, що у заражених COVID-19 ця хвороба протікає по-різному, іноді триває довше ніж звичай, отже, і реабілітація після неї у кожного пацієнта індивідуальна.

"Якщо на комп'ютерній томографії виявляють 70-80 відсотків ураження легень, у подальшому може сформуватися фіброз, що приводить до зниження ефективності дихальної системи, тобто зниження насичення крові киснем. Тому після завершення лікування потрібна киснева терапія", – пояснив лікар.

Реабілітація після COVID-19 у кожного індивідуальна, – Ляшко

Він уточнив, що в такому випадку людина позбувся інфекційного захворювання, але воно дає ускладнення, які вимагають реабілітації.

Ляшко нагадав, що коронавірусна інфекція вражає різні системи людського організму, тому універсально поради про реабілітацію після неї бути не може. Проте назвав декілька таких:

збалансоване раціональне харчування, потрібні вітаміни і мікроелементи;

утриматися протягом місяця-двох від значних фізичних навантажень, тому що це іноді може привести до ускладнень;

постійно консультуватися з лікарями і дотримуватися їхніх рекомендації.

"Не потрібно шукати і приймати ніякі чарівні таблетки, про які пишуть у ЗМІ та в соціальних мережах. Їх просто немає, ніхто ще не придумав", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, академік НАН Сергій Комісаренко розповів про тяжкі наслідки у тих, хто перехворів на коронавірус.

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