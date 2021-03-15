Ляшко назвав основні побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19

Українці, які вже отримали перше щеплення проти коронавірусу, найчастіше вказували на біль у місці уколу й незначне підвищення температури після вакцинації.

Однак ці та інші "побочки" траплялися менш ніж в одного відсотка тих, хто отримав першу дозу. Про це розповів головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

"Несприятливі події після інмунізації в Україні не перевищують 1% від усіх зроблених щеплень. Насамперед, це біль в місці ін’єкції, почервоніння, набряк, незначне підвищення температури на нетривалий час, м’язовий біль, і, може бути, загальна слабкість", – перерахував він.

Ляшко назвав основні побічні ефекти після щеплення проти коронавірусу

За його словами, поки що в статистиці, яку передають через систему фармаконагляду, не зафіксовано серйозних побічних ефектів. Зокрема таких, до яких відноситься і анафілактична реакція (гостра, що загрожує життю, IgE-опосередкована алергічна реакція).

Ляшко уточнив, що перші 30 хвилин після щеплення людина перебуває під наглядом лікарів, які робили ін’єкцію, тому додатково нікуди звертатися не треба – всі "побочки" зафіксують на місці.

Тоді як перед вакцинацією у кожного перевіряють анамнез на наявність сильних алергічних реакцій щодо вакцини.

"У всіх запитують, всі заповнюють інформовану згоду і там є питання саме щодо алергій. Бажано пам’ятати і знати про свої алергічні реакції, а лікар на місці перевірить, чи є алергія на компоненти, що входять до складу вакцин", – підсумував Ляшко.

Раніше головний державний санлікар заявив, що українцям не варто відмовлятися від вакцинації, сподіваючись на майбутню доставку вакцини Pfizer, оскільки права вибору препарату не буде.

На сьогодні в Україні зробили 53 155 щеплень проти COVID-19, всі люди отримали тільки першу дозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОЗ розповіли, де українці можуть записатися на вакцинацію проти корононавірусної інфекції.