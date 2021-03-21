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/ Пульмонологія

Львівський лікар заявив про нове ускладнення після лікування COVID-19

9.9т
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Завідувач першого хірургічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Гнат Герич заявив, що за останні 20 днів на операційний стіл із кровотечами потрапили три людини, які заразилися COVID-19. На його думку, це новий вид ускладнень, які виникають унаслідок лікування антикоагулянтами – препаратами для розрідження крові.

За словами хірурга, таких випадків не було вже пів року. Про це пише видання ZAXID.NET.

Так, днями у Львові прооперували пацієнта з подібним діагнозом. Чоловіка перевели в лікарню з "ковідної" медустанови міста. Він скаржився на біль у животі, мав підвищену температуру тіла. Обстеження на комп'ютерному томографі показало, що у львів'янина в заочеревинному просторі зібралася рідина.

Під час операції хірурги виявили гігантську гематому, безліч масивних згустків крові без явних ознак пошкодження якоїсь судини. Герич зазначив, що вилилося близько 1,5 л крові.

За останні 20 днів на операційний стіл із кровотечами потрапили три людини, які заразилися COVID-19
За останні 20 днів на операційний стіл із кровотечами потрапили три людини, які заразилися COVID-19

"Ці масивні згустки крові організм самостійно не може розсмоктати, їх потрібно терміново забрати. Без операції вони могли інфікуватися, і це могло призвести до важких гнійних ускладнень і сепсису. Це важка ситуація. З одного боку, хворому варто давати препарати, що розріджують кров, тому що без них можуть утворитися тромби і виникнути тромбоемболічні ускладнення, з іншого – вони ж можуть спровокувати потужні кровотечі", – розповів лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, що перехворіли на коронавірус, масово скаржаться на проблеми зі здоров'ям, які він спровокував. У топі – серцево-судинні ускладнення, хвороби печінки, нирок, легенів і скарги на стрибки артеріального тиску.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
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