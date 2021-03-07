Львівський лікар після щеплення: індійська вакцина не дає жодних побічних ефектів

Головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко заявив, що після щеплення від COVID-19 вакциною від AstraZeneca (локальна назва CoviShield) у нього не було жодних побічних ефектів або погіршення самопочуття.

За його словами, сьогодні на важку форму коронавірусу почала хворіти молодь, і зупинити це може вакцинація. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

"Я першим у Львівській області вакцинувався. Хочу підкреслити, що ніяких побічних ефектів або якихось неприємних відчуттів у мене не було. У жовтні 2020 роки робив щеплення проти сезонного грипу, то відчуття тоді були неприємні. А зараз узагалі не відчув ніяких змін", – зізнався Федоренко.

Лікар Федоренко розповів про самопочуття після вакцинації

Лікар підкреслив, що на відміну від деяких інших вакцинованих, у нього після уколу не піднялася температура. Жодних інших катаральних проявів, підкреслив він, також не було.

"Пояснюю всім скептикам: після вакцинації від COVID-19 у мене температура була 36,6. Тому можу з упевненістю як медичний працівник, як лікар, сказати, що вакцинацію переніс добре, і вакцина від AstraZeneca не дає ніяких побічних ефектів", – додав медик.

Нагадаємо: в Україні за суботу, 6 березня, проти коронавірусу вакцинували ще 1279 громадян. Усього з початку кампанії імунізації перше щеплення отримали вже 17 037 українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я спростували розповсюджуваний у мережі фейк про те, що вакцина проти COVID-19 нібито призводить до розсіяного склерозу

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