Той вмирає, того відкачують, всі ці ліжка ... Вночі сняться тільки хворі і їх знімки. Розумію, що здоровим людям може не подобається карантин, але я була проти того, щоб діти йшли в школу з 1 вересня.

Через два тижні Київ опинився в помаранчевій зоні, всі бігають і шукають ліжко з киснем. Що краще – дома пересидіти або шукати ліжко з киснем?

У таких хворобах ми не придумали нічого кращого, ніж роз'єднання і мінімізація ризиків